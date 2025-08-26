Nella spiaggia di Maladroxia, a Sant'Antioco, è finalmente iniziato un dolcissimo evento atteso con trepidazione: le uova di tartaruga Caretta caretta si stanno schiudendo e la prima tartarughina mosso i primi passetti sulla sabbia.

"Un evento straordinario che per la prima volta si manifesta a Sant’Antioco - riferisce il Comune attraverso le pagine social -. Adesso emergeranno pian piano anche le altre tartarughine", informa.

"Nel ringraziare i biologi del Centro cetacei della Regione e la Protezione Civile Assosulcis per il lavoro fatto fin qui, invitiamo tutti alla collaborazione", conclude il post dell'Amministrazione comunale di Sant'Antioco.

Da diversi anni le tartarughe Caretta caretta scelgono vari litorali della Sardegna per deporre le uova, tra quelli censiti negli ultimi anni la spiaggia di Tortolì, in Ogliastra, il Poetto tra Cagliari e Quartu, e in questi giorni Sant'Antioco.