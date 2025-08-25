Dramma nel pomeriggio sul versante lecchese del Lago di Como, di fronte a Dorio. Un uomo è riuscito a portare in salvo i suoi figli piccoli, caduti in acqua, ma dopo essersi tuffato per soccorrerli non è più riemerso.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si trovava in barca quando i bambini sono finiti nel lago. Si è lanciato immediatamente per raggiungerli e riportarli a galla, riuscendo a metterli in salvo. Poco dopo, però, è stato inghiottito dalle correnti senza riuscire a tornare in superficie.

A dare l’allarme sono stati alcuni turisti che dalla spiaggia hanno assistito alla scena e visto l’uomo sparire sott’acqua. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono stati mobilitati un elicottero dei vigili del fuoco e una idroambulanza, impegnati nelle ricerche.