La Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia si è espressa all’unanimità a favore della costruzione di una lista unitaria in vista delle elezioni provinciali di secondo livello a Nuoro, previste per la fine di settembre.

Nel corso della riunione, l’assemblea ha scelto di appoggiare la candidatura di Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti e attuale amministratore della Provincia, riconoscendone l’impegno a favore della coesione territoriale e di una rappresentanza capace di andare oltre le logiche di partito, nell’interesse dell’intero territorio.

«La decisione assunta – si legge nella nota – intende valorizzare un percorso condiviso che metta al centro i territori e favorisca una gestione unitaria e inclusiva dell’ente provinciale, capace di rispondere alle esigenze di tutte le comunità locali».

La Comunità Montana del Nuorese ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare con tutti gli amministratori del territorio, con l’obiettivo di rafforzare unità e rappresentanza del Nuorese, nell’ottica di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.