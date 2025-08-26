Un cadavere è stato scoperto nelle campagne di Monastir, precisamente a Cannas Beccia, alimentando il sospetto che possa appartenere al 55enne residente in un paese distante una ventina di chilometri da Cagliari, la cui scomparsa era stata di recente segnalata da un parente.

Un residente della zona ha segnalato di aver avvistato il cadavere nel Rio Flumineddu mentre si trovava a passeggio, notando che il corpo senza vita, di mezza età, giaceva nudo e parzialmente decomposto tra la vegetazione.

I Carabinieri della compagnia di Dolianova, con il supporto della sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Cagliari e dei Vigili del fuoco, si sono recati sul luogo dell'orribile scoperta. Le prime indagini non hanno ancora rivelato le cause del decesso e le operazioni di identificazione e recupero sono ancora in corso, condotte sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria al fine di fare luce sulla vicenda e individuare eventuali responsabili.