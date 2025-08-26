Tragedia nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, a Settimo San Pietro, nei pressi di Cagliari, dove un neonato di soli 4 mesi è morto nella propria casa.

Ancora non sono chiare le cause del decesso, ma sembra che si sia trattato di un incidente domestico, come confermato dai carabinieri senza alcun intento doloso coinvolto, "La situazione è delicata", fanno sapere i militari.

Nonostante i tempestivi interventi dell'ambulanza del 118 e il trasporto al Brotzu, il bambino non è purtroppo sopravvissuto.

Le forze dell'ordine sono sul posto per indagare sulla dinamica dell'accaduto, che sembra essere legata al fatto che il neonato sia scivolato tra il letto e il comodino mentre la madre si trovava in un'altra stanza. La donna si sarebbe resa conto dell'accaduto solo al suo ritorno e ha immediatamente chiesto aiuto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano.