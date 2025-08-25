"Nato a Sadali, cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Isili - società affiliata alla Cagliari Football Academy - con il monitoraggio costante dei tecnici del settore giovanile rossoblù, a 12 anni inizia il suo percorso in pianta stabile nel nostro settore giovanile. Dall’Under 13 alla Primavera, di cui è stato anche capitano, sino all’esordio di ieri in Serie A. Il primo capitolo di una storia tutta da scrivere, quella di un ragazzo sardo che indossa con orgoglio la maglia della sua Terra. Complimenti Riyad, avanti tutta". Con queste parole pubblicate sui social network il Cagliari Calcio ha celebrato con orgoglio l'esordio in Serie A di Riyad Idrissi, il suo nuovo gioiellino italomarocchino, prodotto della cantera rossoblù.

UN TERZINO A TUTTA FASCIA

Difensore laterale di piede mancino e dal baricentro basso, il classe 2005 ha debuttato in Serie A ieri, 24 agosto, all'età di 20 anni e 72 giorni, nel primo turno di campionato che ha visto il Cagliari pareggiare 1-1 con la Fiorentina. Idrissi è subentrato al 75' prelevando il compagno di reparto Obert.

Statura 182 centimetri, 68 kg di peso, il giovane ha una spiccata predisposizione per il ruolo di terzino ma può coprire agilmente tutta la fascia. Buono nelle sovrapposizioni interne ed esterne, in fase difensiva pecca talvolta di inesperienza risultando irruento nei contrasti.

I margini di crescita per il talento di casa sono ottimi. Se sotto la guida di mister Pisacane, che lo conosce dai tempi della Primavera, avrà modo di macinare abbastanza chilometri sul terreno di gioco in questa stagione, potrà consolidare le proprie skill divenendo una carta preziosa nelle mani del tecnico.

PROSPETTO AZZURRO

Il giocatore, i cui interessi sono curati dal team Raiola, dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari ha fatto il suo esordio fra i professionisti col Modena nella scorsa stagione, totalizzando 29 presenze fra Serie B e Coppa Italia e trovando anche il gol nel campionato cadetto.

Una stagione importante, che gli è valsa il ritorno in Serie A con addosso la maglia con la quale è cresciuto. La prima col Cagliari il 16 agosto nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro l'Entella valsi ai rossoblù la qualificazione al turno successivo. Idrissi è partito titolare, convincendo tecnico e tifosi.

Idrissi è un ottimo prospetto anche in chiave azzurra: ha infatti collezionato 2 presenze con l'Italia Under 19 e ben 7 nella Elite League con l’Under 20, tra il settembre del 2024 e il marzo del 2025.