A Iglesias, un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un controllo effettuato nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

L’intervento è stato eseguito da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, con il supporto di una pattuglia del Commissariato di Iglesias. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio in via Cattaneo, hanno fermato tre giovani a piedi. Uno di loro, apparso fin da subito particolarmente agitato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish già suddivisi in dosi.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione del 20enne, dove gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 45 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.410 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di martedì 31 marzo si è svolta l’udienza di convalida davanti al G.I.P., che ha convalidato l’arresto sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori.