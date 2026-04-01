Una giornata di dialogo e conoscenza con i giovani per guidarli nell'esplorazione consapevole del mondo digitale: così si è svolto l'evento tenutosi ieri, martedì 31 marzo, presso le scuole medie di Telti e Monti, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno incontrato gli studenti di diverse classi.

Durante le sessioni, i militari hanno discusso con i ragazzi sull'utilizzo degli smartphone e sulla navigazione online, mettendo in luce le dinamiche principali del mondo digitale. L'attenzione è stata posta non solo sui potenziali rischi, ma soprattutto sull'importanza di adottare un approccio responsabile e consapevole, che consenta di sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia senza ignorarne le criticità.

In modo chiaro e diretto, sono stati affrontati temi attuali come il cyberbullismo, la divulgazione involontaria di informazioni personali, il pericolo di interagire con profili falsi e l'importanza di preservare la propria identità digitale. Esempi concreti hanno favorito l'interesse degli studenti, incoraggiandoli a porre domande e a riflettere su situazioni che potrebbero verificarsi nella loro vita quotidiana.

Attraverso un dialogo interattivo e partecipativo, i giovani hanno avuto l'opportunità di condividere dubbi ed esperienze, consolidando la consapevolezza sull'uso corretto degli strumenti digitali e sul rispetto reciproco anche online.

L'iniziativa fa parte del progetto più ampio "Cultura della Legalità", promosso dal Ministero dell’Istruzione e condotto dall’Arma dei Carabinieri su scala nazionale, mirante ad accompagnare i giovani in un percorso educativo basato sul rispetto delle norme e sulla responsabilità individuale.

Questi incontri rappresentano un'importante opportunità per rafforzare il legame di fiducia tra i Carabinieri e le nuove generazioni, affinché i giovani possano vedere nell'Istituzione non solo un garante della sicurezza, ma anche un punto di riferimento vicino, affidabile e pronto ad ascoltarli.