La dottoressa Beatrice Napolitano ha preso servizio oggi, mercoledì 1° aprile 2026, come nuovo medico di medicina generale per i comuni di Lanusei, Ilbono ed Elini, sostituendo il dottor Santino Pistis che ha deciso di dimettersi dall'attività convenzionata di assistenza primaria con effetto dal 31 marzo 2026.

La dottoressa Napolitano vedrà i pazienti presso la Casa della Salute di Lanusei, situata in via Dottor Giuseppe Pilia, 6, fornendo assistenza ai pazienti precedentemente seguiti dal dottor Pistis, i quali saranno automaticamente trasferiti alla dottoressa.

Coloro che erano pazienti del dottor Pistis e desiderano cambiare medico, preferibilmente nello stesso ambito, possono farlo recandosi agli sportelli dell'ufficio "Scelta e revoca" del presidio ospedaliero di Lanusei, in via Giuseppe Pilia, 3, contattando il numero 0782 490 315 o inviando una mail a sceltarevoca.esenzioni@aslogliastra.it, oppure online tramite il portale Sardegna Salute.

La dottoressa Napolitano riceverà il lunedì dalle 14:00 alle 16:00, il martedì dalle 12:00 alle 14:00, il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00, il giovedì dalle 11:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 11:30 alle 13:30.