Oggi, mercoledì 1° aprile, la Polizia di Stato ha consegnato l'"Olio di Capaci" ai Vescovi delle Diocesi della provincia di Sassari, includendo le sedi di Sassari, Ozieri, Tempio-Ampurias e Alghero-Bosa.

Questa iniziativa fa parte di un importante progetto di memoria e legalità promosso dall'associazione Quarto Savona 15, fortemente sostenuto da Tina Montinaro, vedova del Capo Scorta Antonio Montinaro, tragicamente deceduto nella Strage di Capaci.

L'olio donato è stato ottenuto dagli ulivi piantati vicino al luogo dell'attentato, all'interno del Giardino della Memoria Quarto Savona 15, inaugurato nel 2017 e dedicato a tutte le vittime innocenti della violenza mafiosa. Questo luogo simbolico, curato dalla stessa associazione, rappresenta un punto di riferimento tangibile per la memoria, l'impegno civile e la testimonianza dei valori di legalità.

Le ampolle contenenti l'olio sono state inviate alle Diocesi italiane per essere consacrate e trasformate in Sacro Crisma, destinato all'amministrazione dei sacramenti, assumendo un significato spirituale e simbolico.

Questo gesto di oggi testimonia una profonda collaborazione tra istituzioni civili e religiose, orientata alla memoria e all'impegno condiviso nella diffusione dei principi di giustizia, legalità e rispetto della dignità umana.

Attraverso questa iniziativa, la Polizia di Stato conferma il proprio impegno costante nel preservare viva la memoria delle vittime della mafia e nel promuovere, soprattutto tra i giovani, una cultura basata sui valori della legalità e della responsabilità civile.