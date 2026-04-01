Nelle scorse ore i Carabinieri della Stazione di Furtei, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno arrestato un agricoltore di 52 anni su provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, che dispone l’espiazione di una pena definitiva pari a 4 anni, 4 mesi e 2 giorni di reclusione.

La condanna riguarda una serie di reati in materia di armi e sostanze stupefacenti commessi tra il 2022 e il 2023 nel territorio nazionale.

I militari hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, situata nel centro del paese, e lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito. Al termine degli accertamenti, è stato trasferito alla Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a garantire l’esecuzione delle sentenze e il rafforzamento della sicurezza pubblica.