Nella serata di ieri, martedì 31 marzo, i Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato un 46enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violazione di domicilio aggravata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato sfrattato nella mattinata da un appartamento situato in una zona residenziale del centro. Tuttavia, poche ore dopo l’esecuzione del provvedimento, sarebbe tornato presso l’immobile e, dopo aver forzato il nuovo lucchetto installato dalla proprietà, si sarebbe introdotto nuovamente all’interno dell’abitazione.

A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’appartamento che, accortosi dell’intrusione, ha richiesto l’intervento dei militari. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso il 46enne ancora all’interno dei locali, bloccandolo e conducendolo in caserma.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.