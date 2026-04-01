Avrebbero rubato gasolio direttamente dai serbatoi degli autobus parcheggiati nel piazzale di un’azienda: due giovani sono così stati arrestati a Santadi nella notte scorsa dai Carabinieri, dopo diversi appostamenti dei militari.

Determinanti si sono rivelate le immagini del sistema di videosorveglianza, che avevano permesso di individuare un’auto sospetta e alcune persone intente ad aspirare gasolio dai serbatoi attraverso un tubo di gomma. Sulla base di questi elementi, i Carabinieri hanno predisposto mirati servizi di appostamento, protratti per diversi giorni.

Nella serata di ieri, martedì 31 marzo, i militari hanno notato l’arrivo dell’auto segnalata. Poco dopo, come riferito dai Carabinieri, i due giovani sarebbero scesi dal veicolo e avrebbero iniziato a sottrarre il carburante dai mezzi parcheggiati: a quel punto è scattato il blitz. Le pattuglie intervenute hanno sorpreso i due in flagranza di reato, bloccandoli sul posto.

Gli arrestati sono un pescatore di 28 anni e un disoccupato di 23 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. Il gasolio sottratto è stato interamente recuperato e restituito alla proprietà.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Santadi, con il supporto dei colleghi della Stazione di Narcao, al termine di un’attività investigativa avviata dopo alcune segnalazioni di ammanchi di carburante da parte della ditta proprietaria dei mezzi.