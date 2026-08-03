Le condizioni favorevoli del mare hanno agevolato l'arrivo di altri migranti lungo le coste del Sud Sardegna.

Nella sola giornata di ieri, domenica 2 agosto 2026, sono arrivati in 46, tutti uomini, di cui 3 minori, provenienti dal Nord Africa. Gli sbarchi sono avvenuti principalmente nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre una piccola imbarcazione con dieci persone a bordo è stata intercettata dalla Guardia Costiera al largo delle coste di Cagliari.

I migranti sono stati portati in porto e poi presi in carico dalle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti al Centro di Accoglienza di Monastir, dove saranno esaminati e identificati.