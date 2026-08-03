Il tema dell’edizione 2026, “Largo ai sognatori”, della Pastorale del Turismo accompagnerà chiaramente anche gli appuntamenti in programma dal 4 al 7 agosto: tre serate che uniscono spiritualità, musica e teatro in un percorso capace di coinvolgere il pubblico attraverso linguaggi diversi.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 4 agosto, alle 21:30, all’Area Fraterna di La Caletta, con “C’è una luce nella notte”, un momento di raccoglimento animato dal Coro Parrocchiale. Parole, inni e canti spirituali accompagneranno i presenti in una serata di riflessione, con la possibilità di accostarsi anche al sacramento della Confessione.

Giovedì 6 agosto, sempre alle 21:30, la rassegna si trasferirà nel suggestivo Sagrato del Santuario di Lanusei per “Opera Gala – Le più belle arie del repertorio operistico”, con il concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari.

La settimana si concluderà venerdì 7 agosto con un nuovo appuntamento all’Area Fraterna di La Caletta. Dopo l’accoglienza curata dalla comunità di Orotelli, alle 21:30 andrà in scena “Caravaggio e i sogni degli angeli”, spettacolo di Francesco Niccolini interpretato da Luigi D’Elia e Benedetta Giuntini, con il sassofonista Dimitri Espinoza Grechi. Attraverso parole, musica e immagini, lo spettacolo accompagnerà il pubblico nell’universo del grande pittore, intrecciando arte, spiritualità e narrazione in un racconto intenso e suggestivo.

Tre serate differenti, ma unite dallo stesso filo conduttore: offrire occasioni di incontro, riflessione e bellezza, confermando la Pastorale del Turismo come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate.