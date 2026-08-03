Non si allenta la morsa del caldo estremo sull'Italia. Con l'inizio della nuova settimana, la quarta ondata di calore di questa estate si intensifica ulteriormente, portando a ben 25 il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute. L'allerta massima di livello 3 — che indica rischi concreti per la salute di tutta la popolazione e non solo delle fasce fragili — riguarda quasi tutti i principali capoluoghi da Nord a Sud, inclusi Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo e Cagliari. Soltanto Messina e Reggio Calabria restano escluse dal livello critico, attestandosi in bollino giallo.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l'alta pressione continuerà a garantire stabilità, sole e temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. Nelle pianure interne del Centro e in Pianura Padana si toccheranno punte di 38-39 °C, con picchi che raggiungeranno i 40 °C nelle zone più esposte. A complicare il quadro generale è l'elevato tasso di umidità nei bassi strati dell'atmosfera, che accentua la percezione dell'afa lungo le coste e nelle pianure e favorisce il fenomeno delle "notti tropicali".

Gli unici episodi d'instabilità consisteranno in isolati e brevi temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica durante le ore pomeridiane, destinati tuttavia a non portare alcun refrigerio significativo. Per una svolta sul fronte meteo bisognerà attendere ancora: i modelli matematici indicano un primo possibile cedimento dell'anticiclone non prima dell'8-9 agosto.