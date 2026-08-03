Va in scena “Opera Gala” nella sesta giornata della Pastorale del Turismo proposta dalla Diocesi di Lanusei e di Nuoro. Palcoscenico d’eccezione, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:30, sarà il sagrato del Santuario Madonna d’Ogliastra, a Lanusei, che accoglierà una serata di ottima musica da camera con un programma interamente dedicato a celeberrime arie, nell’interpretazione dell’Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari.

Direttore Aram Khacheh; Maestro del Coro Giovanni Andreoli.

Si ripete armonioso, dunque, il sodalizio tra Teatro Lirico di Cagliari e Diocesi di Lanusei e di Nuoro, riportando nel capoluogo ogliastrino la grande musica che celebrerà musicisti della caratura di Verdi, Bellini, Puccini, Bizet, proponendo le più belle arie del repertorio operistico.

Lo spettacolo, a ingresso libero, ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo.

Il libretto.

Giuseppe Verdi Nabucco: Sinfonia

Vincenzo Bellini Norma: «Guerra, guerra!

Giacomo Puccini Tosca: «Vissi d’arte»; «E lucevan le stelle»

Georges Bizet Les pȇcheurs de perles: «Sur la grève en feu»; Carmen: Habanera

Giuseppe Verdi Nabucco: «Va’, pensiero»

Giacomo Puccini La Bohème: «O soave fanciulla»

Giuseppe Verdi La Traviata: «Noi siamo zingarelle»; «Di Madride noi siam mattadori»

Giacomo Puccini Madama Butterfy: «Addio forito asil»; Turandot: «Tu che di gel sei cinta»; «Nessun dorma»

La Pastorale del Turismo. Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Teatro Lirico di Cagliari

Orchestra

È stata fondata nel 1933. Negli ultimi anni l’Orchestra ha collaborato regolarmente con Lorin Maazel, compiendo nel 1999 una tournée in Europa ed eseguendo con successo una serie di concerti. Nel 2002 ha rappresentato l’Italia nella rassegna “Italienische Nacht” al Gasteig di Monaco di Baviera. Recentemente l’Orchestra è stata invitata dalla New York City Opera per l’esecuzione di La campana sommersa di Respighi, ricevendo il plauso del pubblico e della critica. Per la Rai ha registrato, nel 1998, La Bohème trasmessa in tutto il mondo.

Coro

Protagonista di un'importante attività che, a partire dal dopoguerra, lo ha portato a eseguire oltre cento titoli di lirica, si qualifica anche per la capacità di affrontare il repertorio sinfonico. Ha avuto tra i suoi direttori Bonaventura Somma, Roberto Benaglio, Giorgio Kirschner e, in anni recenti, è stato diretto da Paolo Vero, Andrea Faidutti, Fulvio Fogliazza, Marco Faelli, Gaetano Mastroiaco e da Donato Sivo. La disponibilità e la capacità di interpretare lavori di epoche e stili diversi in lingua originale sono caratteristiche che lo hanno reso tra le compagini più duttili e apprezzate da direttori d’orchestra e registi.