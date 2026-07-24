Il clima favorevole e le condizioni del mare hanno facilitato il ritorno degli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.

Ieri, giovedì 23 luglio 2026, undici persone sono sbarcate al porto di Sant'Antioco. Gli stranieri a bordo del piccolo natante, tutti adulti, sono stati fermati dalla Guardia di finanza nel primo pomeriggio, poco distante dalle coste sarde.

L'imbarcazione è stata scortata fino al porto di Sant'Antioco e i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir per le dovute procedure di identificazione e assistenza sanitaria.