Un giovane è attualmente ricoverato presso l'ospedale Brotzu dopo essere stato accoltellato ieri sera a piazza San Michele a Cagliari. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, straniero, si trova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 20:00 nei pressi della chiesa della Medaglia Miracolosa. Pare che il giovane, probabilmente in stato di ubriachezza, abbia avuto una discussione con alcuni presenti in piazza, infastidendo dei passanti. La situazione sarebbe sfociata in una violenta aggressione che lo ha colpito alla nuca, facendolo cadere svenuto a terra.

Un carabiniere presente sul posto ha prontamente prestato soccorso prima dell'arrivo dell'equipe del 118 che lo ha trasportato in ospedale. I militari stanno ora aspettando di poter interrogare il giovane per identificarlo, ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare l'aggressore. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.