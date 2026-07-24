Avrebbe avvicinato un bambino in spiaggia con il pretesto di voler controllare una presunta scottatura. Il piccolo avrebbe riferito che l'uomo gli avrebbe poi aperto il costume e compiuto atti di natura sessuale.

Così un 79enne, come riporta Rai News, è stato arrestato dalla Polizia di Stato sul litorale di Latina con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un bambino.

Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto immediatamente dopo la segnalazione, hanno individuato il bambino, la madre e il presunto responsabile.

Dopo aver udito le urla del figlio, come riporta il quotidiano, la donna ha prontamente chiesto l'aiuto delle autorità, impedendo all'uomo di fuggire prima dell'arrivo della Polizia.

Durante le prime indagini condotte dagli agenti di polizia e la raccolta delle testimonianze, è emerso che il 79enne è stato trovato con un coltello a serramanico durante una perquisizione personale. L'arma è stata sequestrata insieme al suo telefono cellulare per ulteriori analisi.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e denunciato in libertà per il possesso dell'arma bianca.