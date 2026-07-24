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Tragico incidente stradale durante la serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, nella frazione di Loiri Porto San Paolo, Lu Fraili, dove Lorenzo Milia, un giovane motociclista di 23 anni, è morto poco dopo le 3:00 del mattino presso l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
Secondo una prima ricostruzione, Milia viaggiava a bordo di una Kawasaki quando, per motivi ancora da chiarire, attorno alle ore 22:00 si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza del luogo.
L'impato ha causato ferite gravissime al 23enne, mentre la conducente dell'auto è rimasta illesa. Nonostante l'intervento immediato del personale medico del 118 e il trasporto d'urgenza all'ospedale di Olbia, Milia non è riuscito a sopravvivere nonostante i soccorsi. Sul luogo dell'incidente manche la Polzia Stradale.