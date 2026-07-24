Dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e rapina, commessi a Cagliari nell’ottobre del 2021: un 52enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari - Ufficio Esecuzioni Penali.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari svolte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a garantire l’applicazione delle decisioni della magistratura e la tutela della legalità.