Da oggi, venerdì 24 luglio 2026, è possibile contattare la guardia medica attraverso un servizio gratuito disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo servizio non solo fornisce assistenza sanitaria non urgente, ma offre anche informazioni sui vari servizi e uffici socio-sanitari della Asl. Inoltre, permette agli utenti di scegliere e cambiare i propri medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La centrale 116117 è collegata alla centrale di emergenza 118, garantendo un rapido trasferimento delle chiamate in caso di urgenza.

Il servizio del Numero Europeo 116117, gestito da Areus, è già attivo nelle zone coperte dalle Asl di Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano e Sulcis. Gradualmente, sostituirà tutti i precedenti contatti diretti delle ex guardie mediche, offrendo copertura a oltre un milione e 20 mila abitanti.

"L’attivazione del Numero 116117 è uno degli obiettivi che la Regione Sardegna ha affidato ad Areus” spiega il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza Angelo Maria Serusi. “Si tratta di un servizio importante soprattutto in un momento come questo in cui i servizi territoriali delle ASL soffrono per la carenza di personale medico e infermieristico. La Centrale 116117 che abbiamo istituito presso la nostra sede di Nuoro garantisce certezza di risposta all’utente” ci tiene a rimarcare Serusi “grazie alla collaborazione delle Aziende sanitarie dell’isola e al supporto, per gli aspetti tecnologici, di Ares, facilitiamo l’accesso della popolazione ai servizi sanitari e sociali evitando di sovraccaricare il pronto soccorso per situazioni che non richiedono un intervento urgente. Entro l’autunno” annuncia il Direttore Generale di Areus “il servizio verrà esteso anche alla città metropolitana di Cagliari chiudendo un percorso iniziato nel settembre 2024”.

"Con l’avvio nella Asl Medio Campidano, la Centrale del Numero europeo 116117 gestisce complessivamente 151 postazioni di guardia medica in Sardegna - spiega il Project Manager Nea 116117 di Areus, Alessandro Bianchi -. A oggi il bilancio è positivo ma siamo consapevoli che l’esperienza renderà ancora più efficace il nostro lavoro. Dall’avvio del servizio, la Centrale ha gestito 83.378 chiamate. A rispondere è un team formato da 15 operatori tecnici e 6 sanitari, per un totale di 21 operatori, che dalla Centrale 116117 fornisce assistenza, direttamente o attraverso il trasferimento di chiamata al servizio sociosanitario competente".

Durante il giorno, quando la guardia medica è fuori servizio, il servizio si impegna a facilitare l'accesso alle cure sanitarie, inclusa la redirezione delle chiamate ai servizi appropriati. Tuttavia, è durante la notte che il numero 116117 svolge il ruolo principale, inoltrando le chiamate ai 16 punti di guardia medica nell'Asl Medio Campidano.

"Il servizio, oltre a supportare il lavoro dei medici grazie a una serie di funzionalità informatiche che permettono di identificare rapidamente la posizione del paziente e la tipologia del problema manifestato, consente anche di avere a disposizione degli interpreti in grado di gestire 23 lingue di traduzione - spiega Alessandro Bianchi - .Un’opzione, questa, particolarmente utile non solo per i turisti, ma anche per i lavoratori stranieri che spesso non hanno la possibilità di esplicitare i propri bisogni di salute a causa di limiti linguistici".

"L'estensione del numero unico europeo per le cure non urgenti è una grande conquista anche per il territorio del Medio Campidano, perché permetterà un approccio diretto degli utenti in modo integrato alle possibili risposte di fronte a una esigenza di contatto diretto fuori dal percorso dell'emergenza-urgenza - afferma il Direttore Generale della ASL 6 del Medio Campidano, Joseph Polimeni -. Tale opportunità dovrà integrarsi sempre più con i percorsi sul territorio che la nostra azienda sanitaria sta già attivando da tempo".