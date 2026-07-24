Incidente stradale nella notte sulla SP160, in località Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Intorno alle 23.30 di ieri, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un’auto uscita di strada e ribaltatasi su un fianco lungo la carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto, secondo quanto riferito, fortunatamente non ci sono state conseguenze per l’unico occupante del veicolo.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area circostante. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118.