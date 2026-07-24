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Tragedia durante la mattina di oggi, venerdì 24 luglio 2026, presso l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti situato a S'Infurcau, nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro, dove un giovane operaio di 18 anni è morto in un tragico incidente sul lavoro.
La dinamica dell'accaduto è attualmente oggetto di indagine. Secondo le prime informazioni emerse, Fabrizio Pittalis, proveniente da Orotelli, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto manovrato da un suo collega. Purtroppo, al momento dell'arrivo dei soccorritori del 118, non c'era più nulla da fare per il giovane.
Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro, stanno procedendo con le indagini sull'incidente.