Scatta lunedì 19 ottobre nel Nord-Ovest della Sardegna la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl n. 1 di Sassari. L'azienda sanitaria ha completato la distribuzione delle prime scorte ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta del territorio, che da inizio settimana avvieranno le somministrazioni ai propri assistiti sulla base delle dosi ricevute. Il piano di immunizzazione prevede inoltre l'intervento diretto degli operatori nelle residenze sanitarie e nelle case di riposo per anziani, la somministrazione agli utenti privi di medico di base tramite i sanitari Ascot e i distretti socio-sanitari, il coinvolgimento delle farmacie convenzionate e l'apertura programmata degli ambulatori pubblici con open day ad accesso diretto.

«Si tratta di un lavoro di squadra coordinato dal Dipartimento di Prevenzione e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica insieme a medici di famiglia, pediatri e farmacisti — dichiara il direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano —. La profilassi è un'opportunità fondamentale per proteggere i soggetti più vulnerabili, come bambini, anziani e pazienti con patologie croniche, affrontando con serenità la stagione autunnale e invernale». Nel corso della campagna vaccinale, ai soggetti aventi diritto sarà proposta in co-somministrazione anche la copertura contro Covid-19, pneumococco e herpes zoster.

La vaccinazione è raccomandata e offerta a titolo gratuito a tutte le categorie ad alto rischio di complicanze: cittadini over 60, donne in gravidanza o nel post-partum, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, soggetti affetti da malattie respiratorie, cardiocircolatorie, metaboliche, oncologiche o immunitarie, oltre ai conviventi di persone fragili. La gratuità si estende inoltre a operatori sanitari e sociosanitari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, donatori di sangue e lavoratori a contatto con animali (allevatori, veterinari e trasportatori). Dalla direzione sanitaria arriva un invito esplicito al personale ospedaliero: «Vaccinarsi riduce il rischio di contagio verso gli stessi degenti fragili e stimola l'immunità di gregge», rimarca la direttrice del Servizio di Igiene, Anna Burruni.

Per accedere alla vaccinazione presso gli ambulatori Asl distribuiti tra Sassari (via Rizzeddu), Alghero, Ozieri, Bono, Ittiri, Ossi, Porto Torres, Sorso e Thiesi, a partire da lunedì 26 ottobre sarà attivo il numero verde dedicato 800 334466, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00.