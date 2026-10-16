L’osteoporosi avanza spesso senza sintomi, indebolisce le ossa e può manifestarsi quando arriva una frattura. Per intercettare il rischio prima che sia troppo tardi, il Policlinico Duilio Casula apre le porte ai cittadini con consulti gratuiti e su prenotazione.

Martedì 20 ottobre , in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, endocrinologi e reumatologi dell’Aou di Cagliari saranno a disposizione per offrire informazioni e una valutazione mirata alla prevenzione.

Per prenotare occorre chiamare lunedì 19 ottobre, dalle 13 alle 14, il numero 07051096517.

I posti sono limitati. Potranno accedere soltanto le persone prenotate, che dovranno presentarsi all’ambulatorio di Endocrinologia numero 19, al piano zero del Blocco C del Policlinico Duilio Casula.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro (FEDIOS) e dall’Associazione malati reumatici, con la partnership della Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (SIOMMMS). L’obiettivo è rafforzare una rete multidisciplinare di specialisti per migliorare la prevenzione e la gestione delle fratture da fragilità.