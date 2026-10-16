Una missione di soccorso insolita nel pomeriggio di ieri per i Vigili del fuoco di Alghero: intorno alle 18:30 una squadra è intervenuta su richiesta della Guardia Costiera per gestire una pericolosa perdita di gas verificatasi a bordo di un catamarano in navigazione a circa due miglia dalla costa, precisamente all'altezza del tratto di mare antistante Punta Del Gallo.

La squadra è stata fatta salire su un’imbarcazione della stessa Guardia Costiera, con le attrezzature necessarie per effettuare l’intervento. Giunti sul catamarano, i Vigili del fuoco hanno constatato la perdita del gas dal “manettino” di una bombola. Dopo aver messo in sicurezza la bombola, si è provveduto ad un ulteriore controllo dell’ imbarcazione escludendo eventuali sacche di gas. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.