"Abbiamo deciso di esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo per esprimere solidarietà al popolo palestinese e per auspicare la pace. Non dobbiamo abbassare la guardia su quello che sta succedendo a Gaza. In guerra non ci sono mai vincitori. Oggi è una giornata di riflessione, anche il Consiglio regionale è vicino alle persone, e soprattutto ai bambini, che soffrono a causa delle guerre".

Sono le parole del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, dopo l'esposizione della bandiera dal terrazzo all'ultimo piano del palazzo del Consiglio regionale in via Roma, a Cagliari.

La bandiera della Palestina ha campeggiato questa mattina sopra i tre vessilli istituzionali (il Tricolore, i Quattro Mori e le stelle europee) proprio durante il passaggio del lungo corteo che ha attraversato via Roma senza soluzione di continuità.