Il traffico ferroviario alle porte di Cagliari è stato interrotto dopo che un gruppo di manifestanti del corteo per Gaza ha invaso i binari della stazione di Santa Gilla.
Il gruppetto li ha percorsi a piedi fino alla stazione centrale. Trenitalia ha disposto il blocco totale della circolazione fino a quando i partecipanti non abbandoneranno i binari.
La protesta si è innestata su una giornata già segnata da forti disagi: il traffico dei treni risultava infatti già ridotto o sospeso a causa dello sciopero generale.