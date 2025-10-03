In migliaia si sono riuniti in piazza a Cagliari per mostrare solidarietà al popolo palestinese a Gaza durante lo sciopero generale indetto dai sindacati per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre. Numerosi studenti hanno scelto di non andare a scuola per unirsi alla marcia che è partita da piazza Garibaldi questa mattina. La partecipazione è stata massiccia, coinvolgendo persone di tutte le età, tra cui numerosi studenti delle scuole superiori e bambini accompagnati dai loro genitori.

Tra i partecipanti anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde: "Oggi come potete vedere, non è neanche più una manifestazione è una mobilitazione di popolo, di persone, di cittadini che non ci stanno ad avere un bollettino quotidiano di morti. Donne, civili, molti bambini che quotidianamente vengono uccisi. Io credo che sia importante dire chiaramente da che parte siamo - ha sottolineato la governatrice sarda - dire chiaramente che questo genocidio deve finire e noi appunto siamo qua per fare la nostra parte. Non saremo indifferenti, l'indifferenza in questo momento non è consentita, non è permessa, quindi noi vogliamo dire chiaramente da che parte siamo. Io credo che sia un mondo veramente incredibile quello in cui gli aiuti umanitari debbano essere condannati, non sia possibile portare aiuto alla popolazione che ogni tentativo di aiuto venga strumentalizzato. Tutta la mia solidarietà alla flottiglia, io l'ho detto pubblicamente anche quando sono partiti e credo che sia importante che si siano mobilitati anche i nostri parlamentari perché appunto anche la politica deve fare la sua parte: noi non possiamo stare in silenzio".

Alla manifestazione, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: "È giusto continuare a manifestare in piazza da Cagliari e dalla Sardegna perché non si abbassi la guardia e si arrivi a una soluzione", ha detto l'esponente del Pd.

Le autorità hanno messo in atto un significativo dispiegamento di forze dell'ordine, riuscendo a coordinarsi efficacemente nonostante il breve preavviso fornito (il quale ha portato alla dichiarazione di illegittimità dello sciopero CGIL da parte della commissione di garanzia).