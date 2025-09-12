Proseguono le ricerche di Giuseppe Marchesi, pensionato di 77 anni scomparso dal pomeriggio di lunedì 8 settembre nella zona di Monteponi, a Iglesias, dove non ha più fatto ritorno a casa.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Macchia Monteponi che aveva lanciato l'appello, l'uomo, che indossava al momento della scomparsa maglietta, pantaloni e ciabatte nere, soffre di demenza senile e potrebbe essere in stato confusionale. L'ultimo avvistamento, sempre secondo la pagina, risalirebbe alla sera di martedì 9 settembre in piazza Conte Ugolino.

Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento dei tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Medio Campidano, Cagliari e Iglesias, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alle unità cinofile. Oggi, venerdì 12 settembre, il personale del Soccorso alpino ha esaminato varie aree vicino alla Miniera di Monteponi. Il coordinamento delle operazioni avviene nel piazzale principale del complesso minerario di Monteponi e le ricerche continueranno per l'intera giornata.

Chiunque avesse sue notizie o lo vedesse è pregato di chiamare immediatamente il 112 o la figlia, Loredana Marchesi, al numero 3275795557.