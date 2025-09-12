Grande gesto eroico nel carcere di Nuoro, dove gli agenti di Polizia Penitenziaria hanno salvato la vita di un detenuto che aveva tentato il suicidio per impiccagione. L'efficienza e la competenza del personale hanno permesso di liberare l'uomo dal cappio appena in tempo, evitando una tragedia imminente. Subito dopo, è stato chiamato il personale medico, che ha provveduto a fornire le prime cure necessarie.

La prontezza e il coraggio degli agenti hanno riportato la situazione alla normalità e, soprattutto, hanno permesso di salvare una vita umana, ed è per questo che la UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna, esprime profonda soddisfazione e orgoglio.

Nonostante l'eccellente lavoro svolto in questa e in altre situazioni, il carcere di Nuoro continua a lottare, afferma il sindacato, con una "grave carenza di personale". Questa situazione è definita dal sindacato "paradossale", specialmente considerando che "l'Amministrazione Penitenziaria non ha ancora nominato un direttore in modo permanente, come era stato promesso dal Sottosegretario Del Mastro".

Attualmente, la direzione è temporaneamente affidata al direttore della Casa Circondariale di Lanusei, soluzione che, anche se necessaria momentaneamente, "non riflette l'attenzione adeguata dell'Amministrazione verso una struttura complessa e cruciale come quella di Nuoro".

Il personale, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta una notevole competenza professionale e operativa, che auspichiamo venga finalmente apprezzata anche dalla dirigenza dell'Amministrazione.