Un uomo di 41 anni, disoccupato e già noto per problematiche di dipendenza, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Sestu con l’accusa di estorsione ai danni di un pensionato di 79 anni, suo compaesano.

L’indagine è nata all’inizio del mese, quando l’anziano si è rivolto ai militari raccontando di essere da tempo vittima di continue richieste di denaro. All’inizio le avrebbe assecondato per via di un rapporto di conoscenza, ma con il passare dei mesi la situazione sarebbe degenerata.

Dal 2023, infatti, il 41enne avrebbe iniziato a minacciare di morte l’uomo e a molestarlo telefonicamente, costringendolo a consegnare somme di denaro di varia entità. Questa mattina l’ennesimo episodio: l’indagato avrebbe intimato all’anziano di consegnargli venti euro, minacciandolo ancora una volta di morte. Dopo aver ottenuto il denaro, si sarebbe allontanato in fretta, ma l’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di rintracciarlo poco dopo nel centro del paese.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, i militari avrebbero recuperato la banconota appena estorta, poi restituita alla vittima. L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La decisione sul suo futuro spetta ora all’Autorità Giudiziaria.