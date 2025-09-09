È stato segnalato come disperso nella zona di Monteponi, a Iglesias, un uomo ottantenne, che sarebbe affetto da demenza senile.

A dare l'annuncio la pagina Facebook "Macchia Monteponi", nata un anno fa per segnalare la scomparsa del cane Macchia. L'uomo disperso è stato descritto come indossante una maglietta e ciabatte nere prima della scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 settembre.

I Carabinieri hanno annunciato che attualmente stanno conducendo operazioni di ricerca nell'area circostante. In caso qualcuno avesse informazioni su di lui o lo scorgesse, è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.