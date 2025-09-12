I Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno denunciato in stato di libertà un 31enne disoccupato di Iglesias, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di abbandono di animali.

La scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio. I militari, insospettiti da continui latrati provenienti da un casolare alla periferia cittadina, hanno deciso di intervenire. All’interno avrebbero trovato tre cani in evidente stato di abbandono, privi di microchip e lasciati senza riparo, esposti alle intemperie e a diversi pericoli.

Sul posto è intervenuto anche il veterinario della ASL competente, che ha disposto il trasferimento immediato degli animali al canile comunale di Carbonia. I cani sono stati presi in carico dalla struttura, messi in sicurezza e curati.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto e valuterà ora la posizione dell’uomo. I Carabinieri proseguono le attività di competenza, in un quadro di vigilanza che mira a garantire non solo la sicurezza pubblica, ma anche il rispetto delle norme sul benessere animale.