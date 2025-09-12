La tensione al semaforo, la fuga e l'inseguimento, lo schianto e la morte di un giovane. E' successo tutto in pochi istanti a Bologna, dove due ragazzi albanesi, questa mattina, non si sono fermati all'alt imposto dai carabinieri, terminando la corsa contro un palo in via Murri.

I due, 18 e 19 anni, sono risultati essere a bordo di un'auto rubata. Nello schianto è morto il più giovane, diciottenne, mentre il conducente, privo di precedenti, è rimasto quasi illeso. La vittima aveva alcuni precedenti per furto e resistenza.

Il veicolo era stato notato dalla polizia in via Tolmino, quando l’equipaggio di volante si è avvicinato per un controllo mentre la macchina era ferma al semaforo rosso. Tuttavia, appena è scattato il verde i due sono partiti a tutta velocità per provare a seminare gli agenti.

Dopo alcuni minuti di inseguimento, la volante ha perso il contatto visivo con l'auto in fuga e proseguito sulla strada dove poco dopo ha trovato il mezzo accartocciato sul palo. L'auto dei poliziotti non sarebbe mai entrata in contatto con quella dei giovani albanesi, che sono stati immediatamente soccorsi.