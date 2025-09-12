Era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma questo non gli avrebbe impedito di uscire di casa per tentare un furto. Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri del NORM–Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza un 36enne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di evasione e furto aggravato.

L’uomo sarebbe stato notato dai militari mentre cercava di nascondersi sotto un’auto in sosta nei pressi del centro commerciale “Al Parco”. Fermato per un controllo, sarebbe stato trovato in possesso di sette confezioni di profumi e di 126 euro in contanti, appena sottratti da una profumeria della galleria. La refurtiva, del valore complessivo di circa 500 euro, è stata recuperata e restituita al negozio.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato condotto in tribunale per il giudizio con rito direttissimo.