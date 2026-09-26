Dal settore giovanile alla Prima Squadra, senza fermate a metà percorso e con un accompagnamento graduale verso il calcio dei grandi: è questo l'obiettivo che si pone la nuova Prima Squadra dell'Antas Calcio, che affronterà il campionato di Terza Categoria con una rosa giovane affiancata da giocatori più esperti.

Riccardo Taibi, classe 1997, ed Elia Carboni, punti di riferimento della squadra, accompagneranno con orgoglio i compagni più giovani in una stagione che per molti rappresenterà il primo vero confronto con il calcio senior.

Tantissime le storie affascinanti della rosa, come quella di Davide Vinci, classe 1999, esterno e terzino destro, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo alcuni anni lontano dal campo.

Tra i più giovani, ma già pronti a confrontarsi con una realtà senior, sono Fabio Peddis, classe 2004, e Christian Salis, classe 2003. Nello stesso gruppo anche Mattia Frau, classe 2004, che conosce già l'ambiente Antas per aver percorso il settore giovanile della società.

E poi c'è una storia che arriva da oltre i confini dell'Italia: quella di Wiktor Pałka, giovane calciatore polacco, ha scelto la Sardegna per proseguire il proprio percorso nel calcio e misurarsi con una realtà completamente nuova, dentro e fuori dal campo.

E poi ci sono i giovanissimi, quelli che costituiscono il cuore del vivaio, per cui la Prima Squadra non rappresenta un punto di arrivo lontano, ma la concreta possibilità di proseguire il proprio percorso all'interno della società anche dopo le categorie giovanili.

Andrea Vergani, Daniele Melis e Sergio Rubiu, tutti classe 2009, saranno tra i più giovani del gruppo e si preparano ad affrontare per la prima volta il calcio dilettantistico. Per loro cambieranno ritmi, responsabilità e avversari, ma anche l'opportunità di allenarsi accanto a giocatori più grandi e imparare direttamente dal confronto quotidiano.

E questo è il fine della nuova Prima Squadra dell'Antas: costruire un collegamento tra il settore giovanile e il calcio dei grandi, evitando che il percorso dei ragazzi si interrompa una volta terminata l'esperienza nel vivaio. A guidare la squadra sarà Gianni Maricca, con Davide Simbula preparatore dei portieri.

Questo importante progetto è sostenuto dalla società e dal responsabile del settore giovanile e della Prima Squadra, Federico Rubiu, insieme al responsabile Fabrizio Boi e al presidente Michele Catalano, per il quale il progetto passa prima di tutto dalla costruzione di un ambiente nel quale i ragazzi possano crescere e sentirsi parte della società.

Adesso la parola passa al campo: per i giocatori più esperti, la Terza Categoria rappresenterà una nuova stagione da affrontare mettendo la propria esperienza al servizio del gruppo, mentre per i più giovani sarà l'occasione di capire cosa significa giocare nel calcio dei grandi. L'obiettivo sarà per tutti comune: continuare, in Prima Squadra, il percorso iniziato nel vivaio: la sfida per l'Antas è già iniziata!

In bocca al lupo a tutti!