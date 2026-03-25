Il Comune di Iglesias ha emesso un'ordinanza a seguito di un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con vento forte e possibili mareggiate.

In base all’ordinanza, saranno chiusi al pubblico i cimiteri cittadini di Iglesias e della frazione di Nebida, e i giardini pubblici e i parchi di Iglesias dalle ore 21:00 di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, fino alle ore 23:59 di domani, giovedì 26 marzo 2026.

L'Amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Mauro Usai, invita la cittadinanza a evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio e a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni meteo tramite i canali ufficiali.

Si raccomanda inoltre massima prudenza e di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.