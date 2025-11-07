Non si fermavano neppure davanti ai richiami e alle suppliche della nonna le minacce e le offese di un 30enne di Carbonia, che da tempo tormentava l’anziana per futili motivi legati a questioni economiche. Dopo settimane di paura, la donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri della Stazione di Carbonia, mettendo fine a un incubo durato troppo a lungo.

Gli investigatori dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno attivato immediatamente la procedura prevista dal “Codice Rosso”, riuscendo in pochi giorni a ricostruire il quadro di condotte persecutorie e intimidazioni che avevano reso la vita dell’anziana insostenibile. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato così raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria ed è stato arrestato nella serata di ieri.

Secondo quanto accertato, il 30enne avrebbe più volte minacciato la nonna, costringendola a vivere in un costante stato di ansia e timore per la propria incolumità. Un clima di violenza psicologica che ha spinto la vittima, ormai esasperata, a rivolgersi ai Carabinieri per chiedere protezione.