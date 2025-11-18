Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla prevenzione e al sostegno psicologico. È quello che il Comune di Narcao, insieme all’associazione “Ludis Iungit”, propone per venerdì 21 novembre con il convegno “Tumore al seno: conoscere, prevenire, curare”, in programma alle 17:30 nella Biblioteca Comunale di vico I Marconi.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul tema della salute e del benessere della comunità. Il tumore al seno, infatti, rappresenta una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne, ma anche uno degli ambiti in cui la prevenzione e la diagnosi precoce possono davvero fare la differenza. Informare, chiarire dubbi e offrire strumenti concreti diventa quindi una priorità.

Ad aprire il convegno saranno il sindaco di Narcao, Antonello Cani, e il presidente dell’associazione Ludis Iungit, Antonio Mura. A seguire, il compito di moderare gli interventi sarà affidato al dott. Paolo Trusiano, esperto in Public Affairs e Relazioni istituzionali, che guiderà la discussione e il dialogo con i presenti.

Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dall’intervento degli specialisti: il Dott. Efisio Defraia, oncologo, e la Dott.ssa Anna Perillo, psicologa e psicoterapeuta.