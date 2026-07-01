In Italia si tornerà a respira grazie a una perturbazione che per 2-3 giorni porterà un abbassamento delle temperature medio di 5-6 gradi, toccando valori che rimarranno comunque superiori alla media per il periodo. "A differenza del maltempo dei giorni scorsi, che si è manifestato con temporali di calore - spiega il meteorologo Claudio Tei del Consorzio Lamma-Cnr - questa volta siamo di fronte a una vera e propria perturbazione con temporali, grandinate e raffiche di vento".

A essere colpite dal maltempo, precisa Tei, "saranno, oggi le Alpi e la Pianura Padana nel pomeriggio, per poi passare al Nord-Ovest e al Nord-Est in serata. Domani mattina toccherà a Lazio e Campania, poi al resto del meridione. In Sicilia invece il maltempo arriverà venerdì".

Secondo quanto affermato dal meteorologo, le temperature massime ideali si dovrebbero mantenere al di sotto dei 32 gradi, con un successivo aumento previsto per il fine settimana, seppur non raggiungendo i livelli attuali dell'ondata di calore. L'arrivo di una perturbazione sarà seguito da una massa d'aria fredda che contribuirà a rendere più sopportabile il clima.

Il meteorologo Tei ha previsto la possibilità di nuovi temporali di calore nel pomeriggio, come è consueto, durante le prossime ondate di calore che inevitabilmente arriveranno.

"La settimana prossima è atteso il ritorno del caldo estremo specialmente in Francia e Spagna - continua - e potrebbero verificarsi altri fenomeni, specie sulle Alpi-Prealpi e pianure adiacenti".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 1° luglio

Cielo poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani e isolati temporali sul settore orientale.

Venti deboli o moderati da Nord-Ovest, con rinforzi sull'Alta Gallura.

Mari mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 2 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti e precipitazioni a cumulato moderato dalle ore centrali, fino a diffuse sul settore orientale. Isolati temporali pomeridiani, anche forti.

Temperature in sensibile diminuzione.

Venti moderati da Nord-Ovest, localmente fino a forti sul quadrante sud-occidentale.

Mari molto mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 3 luglio

Cielo generalmente poco nuvoloso, con addensamenti e precipitazioni sparse sul settore meridionale, anche a carattere temporalesco, con cumulati localmente moderati, dalle ore centrali.

Temperature minime stazionarie, massime in moderato aumento.

Venti deboli o moderati con componente settentrionale.

Mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani, venti deboli o al più localmente moderati con componente settentrionale, temperature in progressivo rialzo, mari mossi in progressiva scaduta.