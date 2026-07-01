Appena sbarcato da Genova, un 24enne originario di Asti è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo tra hashish e marijuana, abilmente nascosto all’interno della sua auto. Così, un controllo di routine della Guardia di Finanza di Olbia all’arrivo dei traghetti si è trasformato in un arresto.

L’operazione è scattata nell’area della Stazione Marittima di Olbia, dove le Fiamme Gialle stanno intensificando i controlli su mezzi e passeggeri in vista dell’aumento del traffico estivo. L’atteggiamento particolarmente nervoso del giovane, arrivato in Sardegna per un lavoro stagionale, ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti con il supporto dell’unità cinofila.

Determinante è stato il fiuto del cane antidroga Dante, che ha segnalato la presenza di stupefacenti. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 500 grammi di droga, tra hashish e marijuana, confezionati sottovuoto e suddivisi in panetti e ovuli.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, il giovane avrebbe tentato di confondere l’olfatto del cane cospargendo gli involucri con curry e altre spezie, ma l’espediente non è bastato a evitare il ritrovamento della sostanza.

Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare un guadagno stimato in circa 4 mila euro.

Al termine delle operazioni il 24enne è stato arrestatOocon l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.