Nel pomeriggio di ieri, martedì 30 giugno 2026, la Quarta Commissione consiliare permanente "Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità", presieduta dall'Onorevole Roberto Li Gioi, ha fatto una visita istituzionale alle sedi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) e della Protezione Civile della Regione Sardegna.

La delegazione dei Commissari regionali è stata accolta dai dirigenti del Corpo Forestale, guidati dal Comandante Gianluca Cocco, e dal Direttore Generale della Protezione Civile, ingegner Mauro Merella. Durante l'incontro, i membri della Commissione hanno avuto l'opportunità di approfondire l'organizzazione e le attività dei principali presidi di sicurezza dell'Isola.

La visita è iniziata presso la Sala operativa del 1515, il numero di emergenza ambientale e antincendio gestito 24 ore su 24 dal Corpo Forestale, e la Sala radio adiacente. Successivamente, la delegazione si è spostata al Centro Operativo Provinciale Antincendio (COP) di Cagliari, dove sono stati accolti dal Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale, dottor Carlo Masnata. Durante la visita, il Comandante e i responsabili della Struttura hanno illustrato le procedure operative e le tecnologie utilizzate per gestire le emergenze in tempo reale.

Infine, la Commissione si è recata presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile, per comprendere appieno il sistema integrato di difesa e coordinamento regionale. La Quarta Commissione Consiliare ha un ruolo cruciale in materie strategiche come la tutela dell'ambiente, la pianificazione paesaggistica, i parchi naturali, la difesa del suolo, le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti.

Questa visita istituzionale ha sottolineato l'importante legame e la stretta collaborazione tra l'attività di pianificazione del Consiglio regionale e l'operato quotidiano delle strutture di Protezione Civile e del Corpo Forestale, fondamentali per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente in Sardegna.