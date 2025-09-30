Avrebbe costretto per oltre un anno la figlia minorenne della sua ex moglie a subire ripetuti abusi. Con questa accusa un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bosa. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata disposta dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli episodi si sarebbero verificati tra l’aprile 2024 e il luglio 2025, all’interno dell’abitazione dell’uomo. Dopo mesi di silenzio, la ragazza si sarebbe confidata con la madre, che si è rivolta ai servizi sociali. Da lì è scattato l’intervento dei Carabinieri.

Gli investigatori hanno raccolto elementi giudicati gravi e concordanti, portando all’arresto del 41enne. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa del processo.