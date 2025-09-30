Una maxi piantagione di marijuana, con 2.210 piante coltivate in 36 file, è stata scoperta e sequestrata a Sindia dai Carabinieri della Compagnia di Macomer, che hanno anche arrestato un uomo di 34 anni.

Durante una perlustrazione del territorio, i militari hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente da un terreno vicino all'abitato del paese, di proprietà del sospettato, dove hanno poi trovato le piante, sostenute da un sistema di irrigazione avanzato e serbatoi d'acqua. Alte tra 40 e 100 cm e con un alto contenuto di principio attivo, le piantine sono state poi analizzate dai tecnici del Ris di Cagliari.

Si tratta del secondo sequestro di marijuana a Sindia, dopo la scoperta di una piantagione di 300 piante lo scorso giugno, che ha portato all'arresto di due persone.

L'operazione evidenzia l'efficacia del lavoro di controllo del territorio svolto dai Carabinieri e la collaborazione tra le diverse unità coinvolte. Il procedimento penale nei confronti del sospettato è ancora in corso, con ulteriori sviluppi investigativi e probatori che potrebbero emergere durante il processo.