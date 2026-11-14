Veri e propri momenti di terrore nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre 2026, all'altezza del bivio di Uri, dove un fuoristrada è precipitato da un ponte, finendo sulla sottostante Strada Provinciale 15.

L'incidente si è verificato intorno alle 15. Il veicolo, per cause ancora da accertare, è uscito dalla sede stradale della SP41 ed è precipitato sulla carreggiata sottostante. A bordo del fuoristrada viaggiavano due persone, entrambe soccorse e trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza del 118 e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.