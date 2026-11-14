Strada Provinciale 15

Incidente sulla Provinciale 15 tra Boroneddu e Ghilarza: una donna in ospedale

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita all'ospedale di Oristano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Abbasanta per mettere in sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente