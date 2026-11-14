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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre 2026, lungo la Strada Provinciale 15, nel tratto che collega Boroneddu a Ghilarza, in provincia di Oristano.
L'allarme è scattato intorno alle 15:15, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dal sinistro.
La conducente è stata soccorsa dal personale del servizio sanitario regionale e trasportata all'ospedale di Oristano.
Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.