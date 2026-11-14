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Nuova allerta meteo gialla a Cagliari per rischio idrogeologico a causa di temporali: il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità ordinaria, in vigore dalle ore 21 di sabato 14 novembre fino alle 9 di domenica 15 novembre 2026.
In vista delle possibili criticità, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha diffuso alcune indicazioni rivolte in particolare agli abitanti della Municipalità di Pirri, con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
Nello specifico, viene raccomandato di evitare il parcheggio delle auto nelle seguenti strade: via Balilla, nel tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo, e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; via Ampere.
Per chi dovesse spostare la propria vettura è disponibile il parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.
L'Amministrazione comunale invita cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune di Cagliari.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Protezione civile del Comune ai numeri 070.6778306, 070.6776933, 070.6776953, 070.6777352 e 070.6776977, negli orari d'ufficio.
Per le emergenze e le necessità di assistenza è inoltre attivo 24 ore su 24 il Centro radio della Polizia Locale, al numero 070.533533.